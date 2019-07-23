С середины недели в Удмуртии ожидается сухая погода

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-23T10:48:31+03:00

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В Удмуртии с середины недели ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

Так, во вторник, 23 июля, температура воздуха будет невысокой +21…+24 градуса днем и + 13…+14 градусов ночью. Днем возможны небольшие кратковременные дожди и местами по республике пройдут грозы.

В среду, 24 июля, температура начнет подниматься и составит +23…+24 градуса днем и +14…+16 градусов ночью. Дождей не ожидается.

В четверг, 25 июля, установится тепло. Температура днем +25…+27 градусов, ночью +15…+17 градусов. Синоптики обещают сухую погоду.

Подробный прогноз на неделю смотрите на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU