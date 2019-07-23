2019-07-23T08:57:34+03:00
Происшествия

Таксиста из Казани нашли мертвым в Ижевске

Он перестал выходить на связь 20 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Таксиста из Казани, который пропал 20 июля, в субботу, нашли в Ижевске мертвым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Как сообщалось ранее, молодой человек 25 лет выехал из Казани в Ижевск 20 июля и больше не выходит на связь.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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