Таксиста из Казани нашли мертвым в Ижевске
Таксиста из Казани, который пропал 20 июля, в субботу, нашли в Ижевске мертвым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».
Как сообщалось ранее, молодой человек 25 лет выехал из Казани в Ижевск 20 июля и больше не выходит на связь.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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