Таксиста из Казани нашли мертвым в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-23T08:57:34+03:00

Он перестал выходить на связь 20 июля

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Таксиста из Казани, который пропал 20 июля, в субботу, нашли в Ижевске мертвым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Как сообщалось ранее, молодой человек 25 лет выехал из Казани в Ижевск 20 июля и больше не выходит на связь.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Движение транспорта ограничат 28 июля в Ижевске.

- В Ижевске ремонт дорог подошел к экватору. Рассказываем, что уже сделано.

- Прокуратура организовала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса. А также названы предварительные причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU