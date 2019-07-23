С 24 июля пройдут испытания на Воткинском шоссе и Деповском проезде в Ижевске
В Ижевске пройдут испытания на Воткинском шоссе и Деповском проезде. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- В связи с проведением гидравлических испытаний горячей воды не будет по адресам: Воткинское шоссе 105, 160, 166, 166а, 166б; Деповский проезд 6, 8, 11, - сообщает пресс-служба.
Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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