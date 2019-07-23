2019-07-23T14:12:44+03:00
Общество

С 24 июля пройдут испытания на Воткинском шоссе и Деповском проезде в Ижевске

Горячей воды не будет с 24 июля по 6 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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В Ижевске пройдут испытания на Воткинском шоссе и Деповском проезде. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- В связи с проведением гидравлических испытаний горячей воды не будет по адресам: Воткинское шоссе 105, 160, 166, 166а, 166б; Деповский проезд 6, 8, 11, - сообщает пресс-служба.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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