Лосиха со своим детенышем пыталась перейти дорогу в Удмуртии
На границе Удмуртии и Татарстана водители сняли очень милое видео, которое появилось в инстаграме "Злой ижевчанин". Проезжую часть пытались перейти лосиха и ее детеныш, который никак не мог подняться на дорогу.
- Тут на границе с Татарстаном лосиха с лосенком пытались перейти дорогу. Всем автомобилистам на трассе пришлось ждать, пока лосенок наберется смелости перейти дорогу. Забавно вышло, - написал один из пользователей соцсетей.
В итоге все закончилось хорошо – лосенок поднялся и немного неуверенной походкой пошел по своим делам за мамой.
Напомним, двух лосят заметили на улице Ленина в Ижевске.
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Милое видео: лосенок со своей мамой пытается перейти дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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