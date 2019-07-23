2019-07-23T17:03:21+03:00
Общество

Лосиха со своим детенышем пыталась перейти дорогу в Удмуртии

Получилось весьма забавно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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На границе Удмуртии и Татарстана водители сняли очень милое видео, которое появилось в инстаграме "Злой ижевчанин". Проезжую часть пытались перейти лосиха и ее детеныш, который никак не мог подняться на дорогу.

- Тут на границе с Татарстаном лосиха с лосенком пытались перейти дорогу. Всем автомобилистам на трассе пришлось ждать, пока лосенок наберется смелости перейти дорогу. Забавно вышло, - написал один из пользователей соцсетей.

В итоге все закончилось хорошо – лосенок поднялся и немного неуверенной походкой пошел по своим делам за мамой.

Напомним, двух лосят заметили на улице Ленина в Ижевске.

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Милое видео: лосенок со своей мамой пытается перейти дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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