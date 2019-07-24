2019-07-24T17:02:17+03:00
Происшествия

Троих ижевчан, обвиняемых в убийстве таксиста из Казани, арестовали

Расследование уголовного дела продолжается
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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24 июля, в среду, по ходатайству следователя, арестовали троих ижевчан, обвиняемых в убийстве таксиста из Казани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 20 июля обвиняемые трое мужчин приехали в Казань и на стоянке наняли водителя для поездки в Ижевск. В пути мужчины задушили водителя кабелем. После этого машину перегнали в Ижевск, где оставили ее возле лесопосадки, а тело потерпевшего закопали неподалеку, - сообщает ведомство.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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