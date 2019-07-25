СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-25T08:37:31+03:00

Пациент был в тяжелом состоянии с повторным инфарктом миокарда

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В Удмуртии уже третий раз воспользовались санавиацией. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Мы эвакуировали пациента, находящегося в тяжелом состоянии, из Глазовской межрайонной больницы. Это уже третий вылет. Время полета из Глазова в Ижевск составило 42 минуты. Минуты спасают жизнь, - пояснил Заведующий Республиканским центром экстренной медицинской помощи 1 РКБ Алексей Калмыков.

Пациент, которого перевезли с помощью вертолета, находился в тяжелом состоянии с повторным инфарктом миокарда. Его транспортировали в Республиканский клинико-диагностический центр.

При этом вертолет может садиться практически везде, ему необходима минимально подготовленная площадка. При ЧП он сможет приземлиться на трассу, в сельской местности, на стадион, рядом с местом ДТП.

Напомним, 19 июля на вертолете из Можгинской районной больницы в Первую РКБ был перевезен первый пациент. 23 июля еще одного пациента эвакуировали из Игринской районной больницы, находящийся без сознания и на аппарате ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU