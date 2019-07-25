Мужчина из Ижевска украл из салона сотовой связи 11 телефонов
В Удмуртии ижевчанин украл из салона сотовой связи 11 мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Мужчина проник в салон ночью путем отжатия пластиковой двери. Он похитил 11 мобильных телефонов на общую сумму 198 тысяч рублей. Полицейским удалось установить личность злоумышленника, им оказался 36-летний ранее судимый ижевчанин, - сообщает ведомство.
Также удалось установить, что часть похищенного мужчина сдал в комиссионные магазины. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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