Мужчина из Ижевска украл из салона сотовой связи 11 телефонов

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-25T15:23:54+03:00

Ущерб составил почти 200 тысяч рублей

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В Удмуртии ижевчанин украл из салона сотовой связи 11 мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Мужчина проник в салон ночью путем отжатия пластиковой двери. Он похитил 11 мобильных телефонов на общую сумму 198 тысяч рублей. Полицейским удалось установить личность злоумышленника, им оказался 36-летний ранее судимый ижевчанин, - сообщает ведомство.

Также удалось установить, что часть похищенного мужчина сдал в комиссионные магазины. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU