В Удмуртии водитель «легковушки» сбил 8-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-25T13:30:33+03:00

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В Удмуртии в Глазове 24 июля около 19:35 водитель сбил велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 80-летний водитель машины «Лада-Калина» сбил 8-летнего велосипедиста, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мальчик получил травмы.

Напомним, в МВД по Удмуртии рассказали, сколько ДТП произошло из-за плохого качества дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU