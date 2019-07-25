В Удмуртии водитель «легковушки» сбил 8-летнего велосипедиста
В Удмуртии в Глазове 24 июля около 19:35 водитель сбил велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 80-летний водитель машины «Лада-Калина» сбил 8-летнего велосипедиста, - сообщает ведомство.
В результате ДТП мальчик получил травмы.
Напомним, в МВД по Удмуртии рассказали, сколько ДТП произошло из-за плохого качества дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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