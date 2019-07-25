Астролог из Ижевска рассказала, для чего нужен гороскоп совместимости
25 июля в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) астролог Эльза Абзалова. Обсуждаем тему совместимости знаков зодиака.
Астролог Эльза Абзалова: "Гороскоп совместимости нужен, чтобы обходить острые углы и не наступать на любимые мозоли"
Для чего нужен гороскоп совместимости и стоит ли придавать этому значение? А также астролог откровенно рассказала, с кем из родных у нее нет совместимости.
Полною запись эфира слушайте по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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