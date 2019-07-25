Астролог из Ижевска рассказала, для чего нужен гороскоп совместимости

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-25T17:30:24+03:00

В гостях у радио «КП-Ижевск» астролог Эльза Абзалова

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25 июля в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) астролог Эльза Абзалова. Обсуждаем тему совместимости знаков зодиака.

Астролог Эльза Абзалова: "Гороскоп совместимости нужен, чтобы обходить острые углы и не наступать на любимые мозоли" 00:00 00:00

Для чего нужен гороскоп совместимости и стоит ли придавать этому значение? А также астролог откровенно рассказала, с кем из родных у нее нет совместимости.

Полною запись эфира слушайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU