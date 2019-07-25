На улице Пойма в Ижевске ограничат движение

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-25T17:17:35+03:00

Ограничения будут действовать с 27 по 28 июля

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В Ижевске из-за проведения работ по устройству водопропускной трубы ограничат движение по улице Пойма в районе здания №49. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На участке ограничение будет действовать с 15:00 27 июля до 14:00 28 июля.

Напомним, в выходные также ограничат движение на участке улицы Свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU