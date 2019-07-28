Фигуристка из Ижевска Алина Загитова встретилась с сестрой своей собаки

СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-28T07:56:32+03:00

Собаку породы акита-ину ей подарили в Японии

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Алина Загитова увиделась с Каттян - сестрой своей собаки Масару. Об этом сообщается в Instagram сообщества фанатов фигуристки teamzagitova.

Напомним, собаку породы акита-ину Алине Загитовой подарил президент Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии Эндо Такаси. Имя собаки «Масару» в переводе японского означает «Победа». Не так давно Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку породы акита-ину.

Сейчас спортсменка выступает на шоу The Ice. Там она предстала в кружевном платье и исполнила свою короткую программу под песню Ясмин Леви Me Voy.

Фото: teamzagitova

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/722686" frameborder="0"></iframe> Алина Загитова на шоу The Ice.Видео: Алина Загитова - Queen of ice!

ИСТОЧНИК KP.RU