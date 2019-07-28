Фигуристка из Ижевска Алина Загитова встретилась с сестрой своей собаки
Алина Загитова увиделась с Каттян - сестрой своей собаки Масару. Об этом сообщается в Instagram сообщества фанатов фигуристки teamzagitova.
Напомним, собаку породы акита-ину Алине Загитовой подарил президент Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии Эндо Такаси. Имя собаки «Масару» в переводе японского означает «Победа». Не так давно Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку породы акита-ину.
Сейчас спортсменка выступает на шоу The Ice. Там она предстала в кружевном платье и исполнила свою короткую программу под песню Ясмин Леви Me Voy.
Фото: teamzagitova
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Алина Загитова тренируется со своей собакой Масару
Алина Загитова заказала копию платья для своей собаки
Алина Загитова со своей собакой приняла участие в японском фестивале «Сакура»
Алина Загитова на шоу The Ice.Видео: Алина Загитова - Queen of ice!
ИСТОЧНИК KP.RU