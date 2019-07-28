2019-07-28T07:56:32+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова встретилась с сестрой своей собаки

Собаку породы акита-ину ей подарили в Японии
Анастасия Захарова
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Фото: teamzagitovaФото: teamzagitova
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Алина Загитова увиделась с Каттян - сестрой своей собаки Масару. Об этом сообщается в Instagram сообщества фанатов фигуристки teamzagitova.

Напомним, собаку породы акита-ину Алине Загитовой подарил президент Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии Эндо Такаси. Имя собаки «Масару» в переводе японского означает «Победа». Не так давно Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку породы акита-ину.

Сейчас спортсменка выступает на шоу The Ice. Там она предстала в кружевном платье и исполнила свою короткую программу под песню Ясмин Леви Me Voy.

Фото: teamzagitova

Фото: teamzagitova

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ИСТОЧНИК KP.RU

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