Самый маленький бродячий театр Европы приедет в Ижевск

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-28T11:23:06+03:00

Увидеть выступления можно в Летнем саду

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Бродячий театр из Швейцарии выступит в Летнем саду Ижевска с пьесой «Дурак». Труппа состоит из двух человек: Ленки Махониновой (чешки русского происхождения) и итальянца Альберто.

- Тут жонглируют одежными щетками, стреляют из лука в капустный кочан, играют неповоротливыми ростовыми куклами, - сообщают «Парки Ижевска».

Ленка и Альберто были артистами академического театра, а потом сели в фургон и стали выступать на уличных подмостках. Каждое лето труппа ездит в Россию.

Увидеть представления можно уже на следующей неделе. Информация о билетах и расписании представлений появится в понедельник.

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ИСТОЧНИК KP.RU