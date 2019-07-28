2019-07-28T11:23:06+03:00
Звезды

Самый маленький бродячий театр Европы приедет в Ижевск

Увидеть выступления можно в Летнем саду
Анастасия Захарова
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Фото: парки ИжевскаФото: парки Ижевска
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Бродячий театр из Швейцарии выступит в Летнем саду Ижевска с пьесой «Дурак». Труппа состоит из двух человек: Ленки Махониновой (чешки русского происхождения) и итальянца Альберто.

- Тут жонглируют одежными щетками, стреляют из лука в капустный кочан, играют неповоротливыми ростовыми куклами, - сообщают «Парки Ижевска».

Ленка и Альберто были артистами академического театра, а потом сели в фургон и стали выступать на уличных подмостках. Каждое лето труппа ездит в Россию.

Увидеть представления можно уже на следующей неделе. Информация о билетах и расписании представлений появится в понедельник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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