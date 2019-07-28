Самый маленький бродячий театр Европы приедет в Ижевск
Бродячий театр из Швейцарии выступит в Летнем саду Ижевска с пьесой «Дурак». Труппа состоит из двух человек: Ленки Махониновой (чешки русского происхождения) и итальянца Альберто.
- Тут жонглируют одежными щетками, стреляют из лука в капустный кочан, играют неповоротливыми ростовыми куклами, - сообщают «Парки Ижевска».
Ленка и Альберто были артистами академического театра, а потом сели в фургон и стали выступать на уличных подмостках. Каждое лето труппа ездит в Россию.
Увидеть представления можно уже на следующей неделе. Информация о билетах и расписании представлений появится в понедельник.
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ИСТОЧНИК KP.RU