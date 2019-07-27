Сильные дожди прогнозируют в Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-27T17:24:42+03:00

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Местами по Удмуртии ожидаются сильные дожди с грозой. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

- С 17:00 до 24:00 27 июля, в субботу, ожидаются грозы с усилением северо-западного ветра порывами 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется не оставлять открытыми окна и балкон. Водителям – не оставлять машины под деревьями.

Подробный прогноз на ближайшие дни смотрите на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU