2019-07-28T15:19:54+03:00
Общество

Парки Ижевска пообещали не шуметь ночью

Горожан возмутило громкое мероприятие
Анастасия Захарова
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В Парках Ижевска обещают больше не проводить громкие мероприятия ночьюВ Парках Ижевска обещают больше не проводить громкие мероприятия ночьюФото: Диля Ахмадишина
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Ижевчан возмутило, что ночью 27 июля на Фан-зоне было шумно. Администрация Летнего сада объяснила ситуацию.

-Территория фан-зоны действительно была предоставлена для развлекательного мероприятия. Организатор был предупрежден об ответственности. С ним были проведены консультации по установке и отстройке звука, с учетом специфики площадки и возможности трансляции звука на достаточную удаленность от площадки.

В «Парках Ижевска» добавили, что в дальнейшем воздержатся от проведения мероприятий после 23:00 с громким звуком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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