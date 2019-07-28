Парки Ижевска пообещали не шуметь ночью
Ижевчан возмутило, что ночью 27 июля на Фан-зоне было шумно. Администрация Летнего сада объяснила ситуацию.
-Территория фан-зоны действительно была предоставлена для развлекательного мероприятия. Организатор был предупрежден об ответственности. С ним были проведены консультации по установке и отстройке звука, с учетом специфики площадки и возможности трансляции звука на достаточную удаленность от площадки.
В «Парках Ижевска» добавили, что в дальнейшем воздержатся от проведения мероприятий после 23:00 с громким звуком.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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