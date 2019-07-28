2019-07-28T17:26:46+03:00
Общество

Пешеходную дорожку на улице Магистральной в Ижевске приведут в порядок

Жители жаловались на состояние дорожки после ремонта
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: vk.com/izh_blagoustroystvoФото: vk.com/izh_blagoustroystvo
Изменить размер текста:

Пешеходную дорожку на перекрестке улиц Магистральной и Щедрина заасфальтируют к 1 августа. Об этом сообщают в «Ижводоканале».

Ранее жители жаловались, что после ремонта труб дорожку отсыпали щебенкой и не предприняли других мер.

-Пешеходы обходят стороной этот участок, так как невозможно ходить, а на коляске без комментариев. Приходиться выходить на проезжую часть дороги и топать по лужам, - говорят жители.

Как сообщили в «Ижводоканале», ремонт проведут 30 июля-1 августа.

-После производства работ благоустройство восстанавливается в соответствии тому, что было ранее. Работы с нарушениями не принимаются, - сказали в администрации города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парашютную вышку в школе юных летчиков собираются восстановить в Ижевске

На улице Фурманова в Ижевске начался ремонт

В Удмуртии организовано 25 мест для купания

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24