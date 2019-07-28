Пешеходную дорожку на улице Магистральной в Ижевске приведут в порядок
Пешеходную дорожку на перекрестке улиц Магистральной и Щедрина заасфальтируют к 1 августа. Об этом сообщают в «Ижводоканале».
Ранее жители жаловались, что после ремонта труб дорожку отсыпали щебенкой и не предприняли других мер.
-Пешеходы обходят стороной этот участок, так как невозможно ходить, а на коляске без комментариев. Приходиться выходить на проезжую часть дороги и топать по лужам, - говорят жители.
Как сообщили в «Ижводоканале», ремонт проведут 30 июля-1 августа.
-После производства работ благоустройство восстанавливается в соответствии тому, что было ранее. Работы с нарушениями не принимаются, - сказали в администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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