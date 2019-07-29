В ДТП с участием пьяного водителя из Удмуртии пострадали пятеро детей

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-29T19:03:17+03:00

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В Удмуртии около 18:00 на 33 км автодороги «Можга - Вавож» Вавожского района пьяный водитель не справился с управлением. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 35-летний пьяный водитель машины «Тойота Камри» не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадали водитель, 22 и 24-летние девушки и пятеро детей в возрасте от года до девяти лет. При этом дети были пристегнуты ремнями безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU