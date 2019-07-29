Как провести газ в частный дом в Ижевске

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-29T19:07:06+03:00

Также сколько это будет стоить

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29 июля, в понедельник, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) разбираемся со специалистами, как провести газ в частный дом.

Также говорим о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы подать заявку на подключение газа в доме. Гости эфира - начальник отдела по инвестиционной и сметной работе АО «Газпром газораспределение Ижевск» Альберт Загидуллин и зам. директора по строительству филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в Ижевске Алексей Армянин.

Как провести газ в частный дом? И сколько это стоит в Удмуртии? 00:00 00:00

В течение эфира специалисты рассказали, сколько придется потратить на подключение газа в частном доме.

Полную запись эфира можно послушать на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU