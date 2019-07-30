Новые дорожные знаки установят на улицах Ижевска
На улицах Ижевска установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Так, установят знак «Пешеходный переход» через ул. В. Сивкова перед пересечением с улицей Ленина, знаки 6.4 «Парковка», 8.17 «Инвалиды» по ул. Первомайская напротив здания № 46 по ул. Первомайская, - сообщает пресс-служба.
Дорожные знаки устанавливаются в целях обеспечения безопасности движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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