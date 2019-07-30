2019-07-30T18:30:22+03:00
Общество

Новые дорожные знаки установят на улицах Ижевска

Знаки установят в целях безопасности дорожного движения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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На улицах Ижевска установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Так, установят знак «Пешеходный переход» через ул. В. Сивкова перед пересечением с улицей Ленина, знаки 6.4 «Парковка», 8.17 «Инвалиды» по ул. Первомайская напротив здания № 46 по ул. Первомайская, - сообщает пресс-служба.

Дорожные знаки устанавливаются в целях обеспечения безопасности движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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