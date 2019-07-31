2019-07-31T11:11:20+03:00
Происшествия

Мужчина из Удмуртии до смерти избил свою жену

Накануне драки пара выпивала
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии ранее судимого местного жителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- С 18 по 25 июля мужчина выпивал со своей 45-летней женой. У них произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил женщину руками и ногами. 25 июля мужчина все-таки вызвал скорую помощь, женщину отвезли в больницу, - сообщает ведомство.

Через день она скончалась в больнице от полученных травм. На данный момент мужчина задержан, следователь готовит материалы для обращения в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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