Учитель, которого должны были уволить за распространение детского порно, продолжал работать в школе

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-31T15:08:49+03:00

Мужчину на следующий день приняли на должность слесаря

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В Удмуртии учителя одной из районных школ должны были уволить по решению суда. Мужчину осудили за распространение детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд назначил бывшему учителю наказание в виде условного лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на два года.

Администрация школы действительно уволила учителя, а на следующий день мужчину приняли на работу в должности слесаря-сантехника.

На данный момент по требованию прокурора мужчину вновь уволили. Решение суда контролируются прокуратурой.

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ИСТОЧНИК KP.RU