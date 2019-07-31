Учитель, которого должны были уволить за распространение детского порно, продолжал работать в школе
В Удмуртии учителя одной из районных школ должны были уволить по решению суда. Мужчину осудили за распространение детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Суд назначил бывшему учителю наказание в виде условного лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на два года.
Администрация школы действительно уволила учителя, а на следующий день мужчину приняли на работу в должности слесаря-сантехника.
На данный момент по требованию прокурора мужчину вновь уволили. Решение суда контролируются прокуратурой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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