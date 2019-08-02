Из-за ремонтных работ ограничат движение в районе улицы Механизаторской в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-02T10:41:46+03:00

На участке заменят трубопровод отопления и ГВС

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В Ижевске в районе улицы Механизаторской ограничат движение на несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- На участке между улицей Леваневского и Локомотивной с 22:00 2 августа до 04:00 5 августа ограничат движение. Там специалисты заменят трубопровод отопления и ГВС, - сообщает ведомство.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU