Из-за ремонтных работ ограничат движение в районе улицы Механизаторской в Ижевске
В Ижевске в районе улицы Механизаторской ограничат движение на несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- На участке между улицей Леваневского и Локомотивной с 22:00 2 августа до 04:00 5 августа ограничат движение. Там специалисты заменят трубопровод отопления и ГВС, - сообщает ведомство.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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