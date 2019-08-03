Назначили и.о. министра здравоохранения Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-03T10:22:22+03:00

Георгий Щербак в гостях на радио "Комсомольская правда - Ижевск" (107.6 FM, 12+) Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Им стал Георгий Щербак

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3 августа назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения. Эту должность занял Георгий Щербак.

Напомним, Игоря Титова освободили от должности вчера в связи со сменой места работы. Он перешел в санаторий «Металлург».

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ИСТОЧНИК KP.RU