2019-08-03T10:22:22+03:00
Политика

Назначили и.о. министра здравоохранения Удмуртии

Им стал Георгий Щербак
Анастасия Захарова
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Георгий Щербак в гостях на радио "Комсомольская правда - Ижевск" (107.6 FM, 12+)Георгий Щербак в гостях на радио "Комсомольская правда - Ижевск" (107.6 FM, 12+)Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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3 августа назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения. Эту должность занял Георгий Щербак.

Напомним, Игоря Титова освободили от должности вчера в связи со сменой места работы. Он перешел в санаторий «Металлург».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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