2019-08-03T11:27:45+03:00
Общество

В одной из больниц Ижевска распишут стены

Помочь в рисовании может каждый
Анастасия Захарова
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Фото: пресс-служба главы и правительства УРФото: пресс-служба главы и правительства УР
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В Ижевске распишут стены очередной детской больницы. Об этом сообщает Ирина Мамаева, организатор акции «Яркое начало».

Присоединиться к мероприятию может каждый, нужно только зарегистрироваться. Добровольцев ждут 9 августа с 16:00 и 11 августа с 12:00.

Расписывать стены будут в детской поликлинике №2 по адресу Наговицына, 10.

Ранее организаторы акции украсили стены республиканской детской больницы и травматологического отделения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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