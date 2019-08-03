В одной из больниц Ижевска распишут стены
В Ижевске распишут стены очередной детской больницы. Об этом сообщает Ирина Мамаева, организатор акции «Яркое начало».
Присоединиться к мероприятию может каждый, нужно только зарегистрироваться. Добровольцев ждут 9 августа с 16:00 и 11 августа с 12:00.
Расписывать стены будут в детской поликлинике №2 по адресу Наговицына, 10.
Ранее организаторы акции украсили стены республиканской детской больницы и травматологического отделения.
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ИСТОЧНИК KP.RU