В одной из больниц Ижевска распишут стены

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-03T11:27:45+03:00

Помочь в рисовании может каждый

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В Ижевске распишут стены очередной детской больницы. Об этом сообщает Ирина Мамаева, организатор акции «Яркое начало».

Присоединиться к мероприятию может каждый, нужно только зарегистрироваться. Добровольцев ждут 9 августа с 16:00 и 11 августа с 12:00.

Расписывать стены будут в детской поликлинике №2 по адресу Наговицына, 10.

Ранее организаторы акции украсили стены республиканской детской больницы и травматологического отделения.

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ИСТОЧНИК KP.RU