2019-08-03T12:17:20+03:00
Общество

В Ижевске начался эксперимент по переходу на оплату мусора по факту

В городе появится 500 баков для раздельного сбора
Анастасия Захарова
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Так выглядит сетка для раздельного сбораТак выглядит сетка для раздельного сбораФото: Анастасия Захарова
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11 домов Ижевска участвуют в эксперименте «Разделяешь = экономишь». Возле домов часть контейнеров заменили на боксы для раздельного сбора. Оплату за мусор теперь будут начислять по факту.

Мусор из желто-зеленых сеток будут вывозить по мере накопления. ТКО из обычных баков будут забирать по старой схеме - ежедневно. Потом сумму мусора, вывезенного по факту, поделят между прописанными жителями.

– Весь объем, который вывезем за месяц, согласуем с председателями УК или ТСЖ. Сумму будем распределять среди прописанных в доме. Если все пойдет гладко, уже в сентябре граждане получат платежки за август по новому принципу, – рассказал Александр Корюгин, начальник производственно-технического отдела регионального оператора по обращению с ТКО.

Удмуртия стала первым регионом, где проводят такой эксперимент.

Всего по городу в этом году появится 500 контейнеров для раздельного сбора отходов. В первую очередь их поставят для участников эксперимента, потом - около домов-победителей в акции #ЧистоПоУдмуртски #Чылкыт. Остальные контейнеры установят сначала в Устиновском районе, потом постепенно перейдут на Первомайский и дальше. К 2025 году планируют перерабатывать 40% ТКО. Узнать адрес ближайшей желто-зеленой сетки можно на сайте и в социальных сетях регоператора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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