2019-08-03T08:24:56+03:00
Общество

Деревья, перегородившие тротуар на улице Репина, уберут

Рядом высадят новые
Анастасия Захарова
Поделиться:
Деревья растут прямо на дорогеДеревья растут прямо на дорогеФото: Анастасия Захарова
Изменить размер текста:

30 июля в Ижевске проверили, как идет ремонт тротуаров. Оказалось, что на месте будущей пешеходной дорожки по улице Репина растут два дерева. Их вырубят.

-Сразу пригласили специалистов для обследования. Выяснилось, что несколько деревьев в аварийном состоянии: корни оголены, сильный наклон ствола, везде стволовая гниль - есть реальная опасность их падения, - сообщил председатель городской думы Ижевска Олег Гарин в Instagram.

Осенью вместо двух аварийных деревьев на тротуаре высадят четыре новых рядом с дорожкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новые пешеходные переходы появятся в Ижевске

Из-за ремонтных работ ограничат движение по улице Механизаторской в Ижевске

В Восточном поселке завершили ремонт лестницы к остановке

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назначили и.о. министра здравоохранения Удмуртии
В Сарапуле завершили ремонт дорог по нацпроекту
Когда изменится система продажи билетов на теплоход в Ижевске
Ижевчанке отменили штраф, назначенный за оскорбление чувств верующих
Новые пешеходные переходы появятся в Ижевске
Двух женщин-грибников сутки искали в Удмуртии
«Никто, кроме нас!»: топ-8 фото с празднования Дня ВДВ в Ижевске
1 августа в Удмуртии стало самым холодным за всю историю наблюдений
Жителям не разрешали пользоваться прудом в одном из районов Удмуртии
Пособие по уходу за ребенком в Удмуртии увеличится
Два человека пострадали в ДТП на трассе Удмуртии
Из-за ремонтных работ ограничат движение в районе улицы Механизаторской в Ижевске
Поисково-спасательная служба Удмуртии помогла мужчине, который заблудился на проселочной дороге
В зоопарке Удмуртии родился олененок
На базе «Удмуртнефти» проходит всероссийская конференция по разработке карбонатных пластов
Министр здравоохранения Удмуртии освобожден от должности
Пропавшего подростка из Удмуртии нашли мертвым
Косолапый разоряет ульи в Удмуртии
В Восточном поселке Ижевска почти завершили ремонт лестницы к остановке
Более 12% разметки в Ижевске подрядчику пришлось переделывать