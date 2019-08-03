Деревья, перегородившие тротуар на улице Репина, уберут

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-03T08:24:56+03:00

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30 июля в Ижевске проверили, как идет ремонт тротуаров. Оказалось, что на месте будущей пешеходной дорожки по улице Репина растут два дерева. Их вырубят.

-Сразу пригласили специалистов для обследования. Выяснилось, что несколько деревьев в аварийном состоянии: корни оголены, сильный наклон ствола, везде стволовая гниль - есть реальная опасность их падения, - сообщил председатель городской думы Ижевска Олег Гарин в Instagram.

Осенью вместо двух аварийных деревьев на тротуаре высадят четыре новых рядом с дорожкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU