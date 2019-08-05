2019-08-05T06:16:50+03:00
Происшествия

Очевидцы: молоковоз и «легковушка» столкнулись и сгорели в Удмуртии

ДТП произошло по Сарапульскому тракту
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/wall-34257581_60125Фото: vk.com/wall-34257581_60125
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По сообщениям очевидцев, около поворота на село Бураново по Сарапульскому тракту произошло ДТП. Столкнулись молоковоз и легковой автомобиль.

По словам свидетелей, оба автомобиля сгорели. Из «легковушки» достали труп обгоревшего водителя. Установить марку машины невозможно. Точное количество жертв пока неизвестно.

Фото: vk.com/wall-34257581_60125

Фото: vk.com/wall-34257581_60125

Фото: vk.com/wall-34257581_60125

Фото: vk.com/wall-34257581_60125

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ИСТОЧНИК KP.RU

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