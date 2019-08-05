В День физкультурника в Ижевске пройдут соревнования по велосипедному спорту

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-05T08:48:23+03:00

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В Ижевске ко Дню физкультурника пройдут соревнования по велосипедному спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На соревнования приедут спортсмены из Ижевска, Воткинска, Игры, Нового, Самарской области, Пермского края, Санкт-Петербурга. Гонки пройдут в пяти возрастных категориях среди юношей и девушек, - сообщает пресс-служба.

Индивидуальная гонка на 15 км и групповые гонки состоятся 7 и 8 августа на дороге Аэропорт-Завьялово в 10:00, в связи с этим с 09:30 до 16:00 движение на магистрали будет перекрыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU