Сильные дожди вновь обещают в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-05T14:56:38+03:00

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Синоптики вновь прогнозируют в Удмуртии продолжительные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

- С 19:00 5 августа, в понедельник, до 19:00 6 августа, во вторник, ожидаются сильные дожди. Также усилится юго-западный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

Населению рекомендуется закрывать все окна и двери балконов, водителям соблюдать скоростной режим и выбирать места остановки и стоянки. Возможно падение деревьев, рекламных щитов и кровли.

Обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, увидев оборванные провода, сообщить в ЕДДС муниципального образования или по телефону 112 о месте обрыва.

Подробный прогноз погоды на неделю читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU