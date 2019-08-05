Сильные дожди вновь обещают в Удмуртии
Синоптики вновь прогнозируют в Удмуртии продолжительные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
- С 19:00 5 августа, в понедельник, до 19:00 6 августа, во вторник, ожидаются сильные дожди. Также усилится юго-западный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с, - говорится в сообщении.
Населению рекомендуется закрывать все окна и двери балконов, водителям соблюдать скоростной режим и выбирать места остановки и стоянки. Возможно падение деревьев, рекламных щитов и кровли.
Обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, увидев оборванные провода, сообщить в ЕДДС муниципального образования или по телефону 112 о месте обрыва.
Подробный прогноз погоды на неделю читайте на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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