2019-08-05T14:55:16+03:00
Происшествия

Лоб в лоб: подробности смертельного ДТП на трассе Удмуртии

ДТП произошло рано утром 5 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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5 августа около 04:30 на 32 километре автодороги «Ижевск - Сарапул» Малопургинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 26-летний водитель машины «Дэу-Нексия» выехал на «встречку», где врезался в КамАЗ под управлением 29-летнего мужчины. В результате столкновения обе машины загорелись, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате водитель легковушки скончался на месте от полученных травм, водитель грузовика получил травмы. На данный момент по факту ДТП проводится расследование.

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Смертельное ДТП на трассе Удмуртии автор: Агрыз Где Гай Стоят (АГГС).

ИСТОЧНИК KP.RU

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