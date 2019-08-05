Лоб в лоб: подробности смертельного ДТП на трассе Удмуртии
5 августа около 04:30 на 32 километре автодороги «Ижевск - Сарапул» Малопургинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 26-летний водитель машины «Дэу-Нексия» выехал на «встречку», где врезался в КамАЗ под управлением 29-летнего мужчины. В результате столкновения обе машины загорелись, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате водитель легковушки скончался на месте от полученных травм, водитель грузовика получил травмы. На данный момент по факту ДТП проводится расследование.
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Смертельное ДТП на трассе Удмуртии автор: Агрыз Где Гай Стоят (АГГС).
ИСТОЧНИК KP.RU
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