Лоб в лоб: подробности смертельного ДТП на трассе Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-05T14:55:16+03:00

Изменить размер текста: A A

5 августа около 04:30 на 32 километре автодороги «Ижевск - Сарапул» Малопургинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 26-летний водитель машины «Дэу-Нексия» выехал на «встречку», где врезался в КамАЗ под управлением 29-летнего мужчины. В результате столкновения обе машины загорелись, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате водитель легковушки скончался на месте от полученных травм, водитель грузовика получил травмы. На данный момент по факту ДТП проводится расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Как сейчас выглядит «Ленинка» и какой она будет после реконструкции.

- Нарушать дорого: в Удмуртии увеличились размеры штрафов за нарушения на водном транспорте.

- Только вроде всё успокоилось и вот опять! Цены на бензин вновь повысились.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/724080" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП на трассе Удмуртии автор: Агрыз Где Гай Стоят (АГГС).

ИСТОЧНИК KP.RU