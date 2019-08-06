Мужчина из Удмуртии избил свою мать
В Удмуртии в дежурную часть по Балезинскому району поступило сообщение от сотрудников больницы о том, что к ним обратилась 50-летняя женщина с открытым переломом ноги и множественными ссадинами. Врачам она пояснила, что упала в садовом домике.
- Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что накануне случившегося сын женщины избил ее в ходе ссоры. 26-летний мужчина живет вместе с матерью, нигде не работает, ранее был судим, - сообщает ведомство.
На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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