Мужчина из Удмуртии избил свою мать

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-06T10:41:19+03:00

Женщина в больнице сообщила, что упала в садовом доме

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии в дежурную часть по Балезинскому району поступило сообщение от сотрудников больницы о том, что к ним обратилась 50-летняя женщина с открытым переломом ноги и множественными ссадинами. Врачам она пояснила, что упала в садовом домике.

- Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что накануне случившегося сын женщины избил ее в ходе ссоры. 26-летний мужчина живет вместе с матерью, нигде не работает, ранее был судим, - сообщает ведомство.

На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Рассказываем о последствиях очередной стихии. А также прогноз погоды на ближайшие дни.

- 37-летний ижевчанин попался на удочку телефонных мошенников. Как злоумышленники "развели" на этот раз.

- Комфортабельные автомобили для перевозки пенсионеров на диспансеризацию получит Удмуртия.

Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU