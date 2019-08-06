18-летнего ижевчанина подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков
В Удмуртии задержали 18-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.
- Полицейские в лесопосадке по улице 40 лет Победы обнаружили и изъяли два свертка с наркотиками массой около четырех граммов, подготовленных для дальнейшего сбыта. Также в лесопосадке на Славянском шоссе обнаружен и изъят сверток с таким же веществом массой 60 граммов, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере». Подозреваемый находится под домашним арестом. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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