18-летнего ижевчанина подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-06T15:40:07+03:00

На данный момент молодой человек находится под домашним арестом

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В Удмуртии задержали 18-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- Полицейские в лесопосадке по улице 40 лет Победы обнаружили и изъяли два свертка с наркотиками массой около четырех граммов, подготовленных для дальнейшего сбыта. Также в лесопосадке на Славянском шоссе обнаружен и изъят сверток с таким же веществом массой 60 граммов, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере». Подозреваемый находится под домашним арестом. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU