Какие мероприятия пройдут в День физкультурника в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-07T12:28:05+03:00

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В Ижевске 9 и 10 августа пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На стадионе «Динамо» пройдет фестиваль спорта и молодежи. Так, 9 августа, в пятницу, праздник откроют соревнования по легкой атлетике. С 10:00 до 17:00 пройдут соревнования на несколько дистанций и возрастных групп.

Также 10 августа, в субботу, состоятся показательные выступления ВБЕ, футбольный фристайл.

- С 10:30 на стадионе пройдут открытый кубок по мини-футболу (14+), соревнования по функциональному многоборью, официальный матч ФК «Делин-Бугульма» и полуфинал кубка Удмуртии по футболу среди ветеранов.

При этом запланированные на 11 августа мероприятия отменяются из-за погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU