Сроки сдачи первого этапа ремонта на Центральной площади в Ижевске перенесут

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-07T12:33:44+03:00

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Отремонтированную Центральную площадь в Ижевске могут сдать позже. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- Мы в дождь не можем класть плитку. К огромному сожалению, небольшие сдвиги будут. Крайний срок – это 19 сентября, Форум оружейников. Мы, конечно, к этому времени должны все сделать, - поделился глава региона.

Ранее ставили срок окончания работ – 31 августа. При этом следующий этап реконструкции площади начнется в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU