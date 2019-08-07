Долгострой на улице Петрова в Ижевске планируют сдать в сентябре 2020 года

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-07T12:41:53+03:00

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Долгострой на улице Петрова, 49 в Ижевске планируют сдать в конце сентября 2020 года. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Я в субботу встречался с инициативными группами. В Хохряках и «Родниковом крае» у нас все идет по графику. А вот на Петрова, 49 проект оказался гораздо сложнее, именно из-за возникших трудностей произошли сдвиги. Дом стоит на краю лога. Экспертиза показала и подтвердила, что его нужно засыпать. Это внесло свои коррективы по процедурам и по срокам, - рассказал глава региона.

Уже в середине августа власти подготовят дополнительные документы по дому. Сдачу долгостроя планируют на сентябрь 2020 года.

Когда начнется ремонт Ледового дворца? Что будет с заводом в Камбарке? И когда обманутые дольщики получат свои квартиры? 00:00 00:00

Напомним, с конца 2015 года строительство на объекте не ведется. Директор компании в 2016 году был осужден за убийство бизнесмена. Заложниками ситуации стали 123 обманутых дольщика.

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- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

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ИСТОЧНИК KP.RU