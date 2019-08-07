Из-за ремонта дороги на улице Кирова в Ижевске временно перенесли остановку трамвая

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-07T16:12:48+03:00

Ремонт ведется на проезжей части и некоторых остановках

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В Ижевске из-за ремонта дорог на участке улицы Кирова временно перенесли остановку трамваев. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- С целью повышения безопасности пассажиров временно перенесён остановочный пункт 1, 4, 7, 10 маршрутов трамвая «Парк имени Кирова» по ходу движения в городок Металлургов. Посадка и высадка пассажиров осуществляется после поворота на улицу Песочную, - говорится в сообщении.

Отметим, что ремонт ведется на проезжей части и некоторых остановочных площадках.

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ИСТОЧНИК KP.RU