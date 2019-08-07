2019-08-07T16:13:38+03:00
Общество

Презентация аромата «Удмуртия вдохновляет» состоится 8 августа

Это первый аромат, который будет ассоциироваться с республикой
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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8 августа, в четверг, в Ижевске состоится презентация первого аромата, посвященного республике «Удмуртия вдохновляет». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.

Ранее портал IZHLIFE писал, о том, что парфюмер Ольга Замилова давно мечтала создать аромат, который бы ассоциировался с Удмуртией и стал сувениров для гостей из других стран и городов.

В аромате собрались такие ингредиенты, как луговые цветы и травы, клевер, черемуха, липа, мёд и, конечно, драгоценный и редкий цветок Италмас. Работа над ароматом заняла у Ольги Замиловой около восьми месяцев. Было 10 разных вариантов и, несмотря на положительные отзывы, хотелось довести идею до совершенства.

Торжественная презентация, во время каждый сможет познакомиться с ароматом, состоится 8 августа в 18:00 по адресу: г. Ижевск, ул. Бородина, 25. Отель Park Inn.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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