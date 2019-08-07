Ижевчанин оборудовал в садовом домике нарколабораторию

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-07T16:38:27+03:00

Наркотики также нашли в его машине

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В Ижевске 31-летнего директора частного предприятия задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков. В ходе обыска его машины были обнаружены наркотики.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии , в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий при обыске садового дома подозреваемого была обнаружена нарколаборатория. Одна из комнат была оснащена системой вентиляции и датчиками освещения. По результатам экспертизы масса одного вещества составила 700 граммов, другого 196 граммов.

Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU