Ижевчанин сделал «свадебное видео» на свалке

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-07T16:58:07+03:00

Так он пытается привлечь внимание к глобальной проблеме

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Ижевчанин выбрал весьма необычный способ привлечь общество к глобальной проблеме свалок. Он снял видео, где пара – девушка в платье и парень в костюме прогуливались по свалке.

- Вроде живя счастливой жизнью, не обращаем внимание на проблемы, что накапливаются вокруг нас и одна из этих проблем это мусорные полигоны, пластиковый мусор и другие факторы, влияющие на экологию и наше здоровье соответственно, - подписал видео Андрей.

Также в видео представлена статистика, за какой период тот или иной материал разлагается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В каком районе города временно перенесли остановку трамваев и что на этом участке делают.

- Какие изменения ждут березовую рощу?

- Мы всегда знали, что фотографы - это особенные люди. Они видят красоту там, где обычный человек видит...двор. Так и ижевчанка делает шикарные кадры в самых обычных уголках города.

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

Ижевчанин весьма необычным способом решил привлечь общественность к глобальной проблеме .Автор видео Андрей Кирьянов

ИСТОЧНИК KP.RU