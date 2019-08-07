Ижевчанин сделал «свадебное видео» на свалке
Ижевчанин выбрал весьма необычный способ привлечь общество к глобальной проблеме свалок. Он снял видео, где пара – девушка в платье и парень в костюме прогуливались по свалке.
- Вроде живя счастливой жизнью, не обращаем внимание на проблемы, что накапливаются вокруг нас и одна из этих проблем это мусорные полигоны, пластиковый мусор и другие факторы, влияющие на экологию и наше здоровье соответственно, - подписал видео Андрей.
Также в видео представлена статистика, за какой период тот или иной материал разлагается.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В каком районе города временно перенесли остановку трамваев и что на этом участке делают.
- Какие изменения ждут березовую рощу?
- Мы всегда знали, что фотографы - это особенные люди. Они видят красоту там, где обычный человек видит...двор. Так и ижевчанка делает шикарные кадры в самых обычных уголках города.
- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.
Ижевчанин весьма необычным способом решил привлечь общественность к глобальной проблеме .Автор видео Андрей Кирьянов
ИСТОЧНИК KP.RU
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