«Дружим против общего негодяя»: два плюса плохой погоды в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-07T17:30:54+03:00

Психолог рассказывает, что нужно делать при плохой погоде

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7 августа, в среду, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) обсуждали, что делать, если плохая погода давит. На связи опытный психолог, преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ и тренер.

Когда в Ижевск вернется тепло? 00:00 00:00

Эксперты делятся советами, как не унывать в дождливую погоду. А также ищем «плюсы» в затяжном похолодании и справляемся с депрессией с помощью специальных упражнений.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU