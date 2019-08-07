«Дружим против общего негодяя»: два плюса плохой погоды в Ижевске
7 августа, в среду, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) обсуждали, что делать, если плохая погода давит. На связи опытный психолог, преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ и тренер.
Когда в Ижевск вернется тепло?
Эксперты делятся советами, как не унывать в дождливую погоду. А также ищем «плюсы» в затяжном похолодании и справляемся с депрессией с помощью специальных упражнений.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ижевчанин выбрал весьма необычный способ привлечь общество к глобальной проблеме.
- В каком районе города временно перенесли остановку трамваев и что на этом участке делают.
- По какой причине иностранец бросил пить и решил построить баню на острове. А также, что удивило Алберта Винди Саилана в Удмуртии и к чему он до сих пор не может привыкнуть, выясняла «Комсомолка».
ИСТОЧНИК KP.RU
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