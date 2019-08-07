2019-08-07T17:30:54+03:00
Общество

«Дружим против общего негодяя»: два плюса плохой погоды в Ижевске

Психолог рассказывает, что нужно делать при плохой погоде
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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7 августа, в среду, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) обсуждали, что делать, если плохая погода давит. На связи опытный психолог, преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ и тренер.

Когда в Ижевск вернется тепло?

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Эксперты делятся советами, как не унывать в дождливую погоду. А также ищем «плюсы» в затяжном похолодании и справляемся с депрессией с помощью специальных упражнений.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанин выбрал весьма необычный способ привлечь общество к глобальной проблеме.

- В каком районе города временно перенесли остановку трамваев и что на этом участке делают.

- По какой причине иностранец бросил пить и решил построить баню на острове. А также, что удивило Алберта Винди Саилана в Удмуртии и к чему он до сих пор не может привыкнуть, выясняла «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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