Жители Ижевска смогут подарить новую жизнь бездомным собачкам
В Ижевске в четвертый раз пройдет пушистый фестиваль «Хочу домой» (0+). Организаторы мероприятия преследуют одна важную цель - найти дом и хозяев для собак, спасенных с улиц нашего города, ведь они, находясь на передержках, в приюте, так нуждаются в этом.
Ожидается, что будут еще лотереи, игры, мастер-классы и выступления. Например, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже, как фестиваль прошел в прошлый раз.
Где: фан-зона в парке имени Кирова
Когда: 15 сентября, 11.00
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ИСТОЧНИК KP.RU
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