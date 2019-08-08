Работникам сельхозпредприятия в Удмуртии больше году не выплачивали зарплату

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-08T09:05:40+03:00

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела о невыплате зарплаты работникам предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, что директор сельхозпредприятия с октября 2017 по ноябрь 2018 года не выплачивал зарплату работникам. Потерпевшими признаны 40 человек, сумма долга превысила 800 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

В ходе расследования уголовного дела потерпевшие были опрошены, изъята вся необходимая документация, задолженность перед работниками погашена. Следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством о назначении директору судебного штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU