Пропавшего 11-летнего мальчика в Удмуртии искали всю ночь
В Глазова (Удмуртия) всю ночь искали пропавшего 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В полицию обратилась мама мальчика. Она сообщила, что ее сын не вернулся с прогулки. Для поиска подключили весь личный состав МО МВД России «Глазовский» и волонтеры. Утром 8 августа, один из волонтеров сообщил в полицию, что мальчика видели на площади Свободы в Глазове. Сотрудники выехали на место, - сообщает ведомство.
Мальчика привезли в отдел полиции, а после передали родителям. Противоправных действий в отношении него не совершалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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