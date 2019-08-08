2019-08-08T09:30:00+03:00
Общество

Пропавшего 11-летнего мальчика в Удмуртии искали всю ночь

В полицию обратилась мама мальчика
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Глазова (Удмуртия) всю ночь искали пропавшего 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В полицию обратилась мама мальчика. Она сообщила, что ее сын не вернулся с прогулки. Для поиска подключили весь личный состав МО МВД России «Глазовский» и волонтеры. Утром 8 августа, один из волонтеров сообщил в полицию, что мальчика видели на площади Свободы в Глазове. Сотрудники выехали на место, - сообщает ведомство.

Мальчика привезли в отдел полиции, а после передали родителям. Противоправных действий в отношении него не совершалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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