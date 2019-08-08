На трассе Удмуртии сбили водителя, который стоял у сломанной машины

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-08T13:10:37+03:00

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В Удмуртии на 12 километре автодороги «Западный обход Ижевска» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 35-летний водитель грузовика «Хендай» сбил пешехода – 25-летнего молодого человека, который стоял у сломанной машины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU