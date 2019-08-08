Из-за нарушения санитарных норм в четырех школах Удмуртии временно закрыли столовые
В Удмуртии приостановили работу столовых в четырех школах и детском саду. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора республики.
- Специалисты управления проверили 295 образовательных учреждений и девять организаторов питания. По итогу было составлено 364 протокола об административном нарушении, также выписано штрафов на сумму 229 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
В ходе проверки были найдены нарушения по не соблюдению условий и сроков хранения продуктов, технологии приготовления блюд, правил мытья посуды; санитарного содержания помещений.
Также в отношении поставщиков продуктов детского питания выписано штрафов на сумму более 70 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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