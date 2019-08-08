За 2018 год в Удмуртии в машинах «скорой» скончались 39 человек
В Удмуртии за 2018 год в машинах скорой помощи скончались 39 человек. Такие данные приводят в статистическом сборнике Минздрава России.
Первое место по смертности заняла Саратовская область – 500 человек. Второе место у Татарстана – 152 человека не доехали до больницы. На третьей строчке Пермский край – 145 человек.
Самые низкие показатели в Марий Эл – 25 человек, Ульяновской области – 34, Мордовии – 35 и Удмуртии – 39 человек.
Всего в Приволжском Федеральном округе за 2018 год в машинах скорой скончались 1623 человека.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Пропавшего мальчика искали всю ночь! Подробности истории читайте по ссылке.
- Жители Ижевска смогут подарить новую жизнь бездомным собачкам.
- Берем пледы, горячий чай и вперед! Ижевчане смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды.
- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»