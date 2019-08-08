2019-08-08T09:56:12+03:00
Общество

За 2018 год в Удмуртии в машинах «скорой» скончались 39 человек

Всего в ПФО за год по пути в больницу не стало 1623 человека
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии за 2018 год в машинах скорой помощи скончались 39 человек. Такие данные приводят в статистическом сборнике Минздрава России.

Первое место по смертности заняла Саратовская область – 500 человек. Второе место у Татарстана – 152 человека не доехали до больницы. На третьей строчке Пермский край – 145 человек.

Самые низкие показатели в Марий Эл – 25 человек, Ульяновской области – 34, Мордовии – 35 и Удмуртии – 39 человек.

Всего в Приволжском Федеральном округе за 2018 год в машинах скорой скончались 1623 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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