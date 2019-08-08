Ясмин Леви прокомментировала выбор ее песни для короткой программы Алины Загитовой

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-08T13:54:17+03:00

Об этом певица написала на своей странице в инстаграм

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Совсем немного останется до начала нового сезона фигурного катания. Алина Загитова уже рассказала, под какие композиции будут ее номера на сезон. Так, короткую программу она будет катать под песню израильской певицы Ясмин Леви «Me Voy». При этом певица прокомментировала выбор фигуристки.

- Если бы я была моложе, я бы сказала: «Вау! Я сделала это!» Но мне 43 года, так что я много видела в своей жизни и могу сказать, что просто счастлива от того, что смогла доставить радость и вдохновить кого-то своим творчеством. Надеюсь, песня, и танец Алины Загитовой смогут найти отклик в душах людей всего мира, - написала певица в инстаграм.

Напомним, в сети появилось видео короткой программой Алины Загитовой.

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Новая короткая программа чемпионки мира Алины Загитовой .Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

ИСТОЧНИК KP.RU