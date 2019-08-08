Когда откроют стадион в школе №74 в Ижевске
В Ижевске ведется завершающий этап стадиона в школе №74. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
- После ремонта на стадионе появится футбольное поле, круговая беговая дорожка на две полосы, дорожка для разбега и яма для прыжков в длину. А также линейная беговая дорожка, универсальная площадка с ограждением и площадка с тренажерами, - сообщает ведомство.
Планируется, что стадион откроют уже 1 сентября. На данный момент на площадке выполнено более 80% работ.
Строительство идет за счет средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртии и городского бюджета. Общий объем финансирования – 17,9 млн руб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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