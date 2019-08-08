2019-08-08T12:40:06+03:00
Общество

Когда откроют стадион в школе №74 в Ижевске

На данный момент сделано уже более 80% работ
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске ведется завершающий этап стадиона в школе №74. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- После ремонта на стадионе появится футбольное поле, круговая беговая дорожка на две полосы, дорожка для разбега и яма для прыжков в длину. А также линейная беговая дорожка, универсальная площадка с ограждением и площадка с тренажерами, - сообщает ведомство.

Планируется, что стадион откроют уже 1 сентября. На данный момент на площадке выполнено более 80% работ.

Строительство идет за счет средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртии и городского бюджета. Общий объем финансирования – 17,9 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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