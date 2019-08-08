2019-08-08T11:39:28+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Удмуртии во втором квартале 2019 года вырастет

Соответствующее постановление опубликовали на сайте главы и правительства республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Во втором квартале 2019 года в Удмуртии вырастет прожиточный минимум. Такое распоряжение было опубликовано на сайте главы и правительства республики.

- Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения – 9 992 рубля, для трудоспособного населения – 10 608 рублей, пенсионеров – 8 148 рублей, детей – 9 964 рубля, - говорится в постановлении.

Напомним, в первом квартале 2019 года прожиточный минимум составлял в расчете на душу населения - 9 649 рублей, для трудоспособного населения - 10 228 рублей, пенсионеров - 7 865 рублей, детей - 9 678 рублей. В среднем суммы выросли на 300 рублей.

Постановление вступит в силу 17 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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