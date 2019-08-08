Необычный сад появится в Ижевске в конце августа

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-08T16:44:17+03:00

Каждая композиция сада будет посвящена дружбе народов

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31 августа в Ижевске состоится открытие Сада дружбы народов. Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов Удмуртии.

- На территории дендропарка «Русский огород» расположатся садовые композиции, которые будут отражать культуру и традиции народов России. Композиции будут посвящены удмуртам, татарам, евреям, немцам, марийцам, армянам, азербайджанцам, русским, - сообщает пресс-служба.

Мероприятие состоится в 12:00 в программе также будут выступления ансамбля русской народной песни, презентация садовых композиций, концерт с участием фольклорных коллективов Удмуртии и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU