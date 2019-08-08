2019-08-08T10:43:55+03:00
Общество

Подготовка к зиме и влияние дождей на ремонты: о чем рассказал глава Удмуртии на радио «КП-Ижевск»

А еще, сколько уже пациентов эвакуировали вертолетом и когда начнется реконструкция ЛД «Ижсталь»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В среду, 7 августа, прошла традиционная передача «Утро с Главой». Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) ответил на вопросы слушателей и рассказал об актуальных новостях региона.

Когда начнется ремонт Ледового дворца? Что будет с заводом в Камбарке? И когда обманутые дольщики получат свои квартиры?

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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Не обошли стороной вопрос перепрофилирования завода в Камбарке. Напомним, что к 2023 году там появится завод по переработке отходов 1 и 2 классов опасности, к которым в том числе относится плутоний. Это вызывает сильное негодование среди жителей. Основной вопрос – а как же экология?

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

- Могу сказать, что все будет прозрачно и открыто. Все будем обсуждать и на вопросы отвечать. Люди вправе получать информацию. Например, 17 июля большая группа общественников, экологов, журналистов посетила сам объект. Посмотрели, в каком он состоянии, как люди работают, - сообщил Александр Бречалов.

31 июля взяли внеплановые пробы атмосферного воздуха и почвы в 4 контрольных точках отбора. По словам главы республики, результаты показали, что опасности нет, экологическая обстановка стабильная.

- Следующие исследования пройдут 27 августа. Будут брать пробы атмосферного воздуха и питьевой воды. Любой заинтересованный человек может поучаствовать в процессе отбора проб. Желающие могут обратиться в Общественную палату Удмуртии. Будем формировать группу, - сообщил глава региона.

ДОЖДЬ ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ

На протяжении нескольких дней Ижевск заливает дождями. И это отразилось на ремонте объектов. В частности, произошли сдвижки по плану производства работ.

- Это коснулось не только дорог, но и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, уборочной компании. Мы посмотрим, если такая погода продолжится, то будем что-то предпринимать. Но сроки с точки зрения реконструкции и ремонта мы выдержим, - отметил Александр Бречалов.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Например, 15 августа должны были завершить работы по строительству сухого фонтана на Центральной площади города. Эти сроки немного сдвигаются. К 19 сентября, когда будет форум Оружейников, точно все завершат.

ЗИМА БЛИЗКО

Погода заставила жителей задуматься над тем, когда же включат отопление в домах? По словам главы региона, решено было не выходить из традиционного графика запуска отопления. Это произойдет, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура будет не выше +8 градусов.

- На данный момент более половины объектов в республике готовы к отопительному сезону. Создана межведомственная комиссия по подготовке к зиме. Особое внимание уделяем некоторым котельным – в Пугачево, поселке Новый, Завьялово, поселке Борок (Камбарский район), - сообщил Александр Бречалов.

Много сообщений на отсутствие горячей воды поступает из Ижевска. Например, с Заречного шоссе, улиц Песочная, 30 лет Победы и так далее.

- Еще раз обращаюсь к коммунальным службам. Если вы по каким-то причинам затягиваете ремонт, то сообщайте об этом жителям. Если не было объективных причин к затягиванию, то будут сделаны выводы. И наказаны те, кто виноват, - уточнил глава Удмуртии.

ВЕРТОЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

В начале июня, в рамках развития санитарной авиации, в республику поступил вертолет. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

- Первым бригада врачей доставила из Можги в 1 РКБ тяжело больную пациентку, которую нельзя было перевозить, в том числе на транспорте. Время в дороге составило чуть больше 20 минут. Это около 100 км, - сказал глава региона.

Радиус действия вертолета - около 200 км. Этого хватит, чтобы доставить бригаду врачей и эвакуировать больного из любого, даже самого труднодоступного уголка республики. В настоящий момент уже оказана помощь 7 жителям районов Удмуртии.

А ЧТО ЕЩЕ?

Снос поста

Стала известна примерная судьба законсервированного поста ГИБДД на Як-Бодьинском тракте. Его будут сносить, так как постройка ограничивает видимость и заужает проезжую часть. В будущем хотят расширить перекресток, сделать освещение и установить там светофор.

Реконструкция ЛД «Ижсталь»

Ледовый дворец «Ижсталь» в августе закроют на реконструкцию. Сейчас завершены инженерные обследования. В будущем там будет обновленный спортивный объект на 3000 мест. В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» из федерального бюджета республика получит деньги на софинансирование концессионных соглашений в спортивной сфере. Часть средств планируют направить на ремонт Ледового дворца. По предварительным данным, его сдадут к концу 2020 года.

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О чем говорил глава Удмуртии во время прошлых эфиров, вы можете прочитать в наших материалах:

Новые остановки, исчезающая разметка и завод в Камбарке: эфир от 27 июня.

Ремонт на Центральной площади, общение с чиновниками и дизайн-код: эфир от 30 мая.

Уборка мусора, борьба с «наливайками» и ремонт дорог: эфир от 24 апреля.

О ремонте больниц и уборке снега: эфир от 20 марта.

Реформа ИжГЭТ, послание Президента к Федеральному Собранию и газификация: эфир от 26 февраля.

Встреча с Владимиром Путиным, проблема с узкими специалистами и аварийное жилье: эфир от 22 января.

Утро с Главой Удмуртии на радио КП-Ижевск .Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06). Эфир завершится в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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